Borussia Dortmund-Milan, Passerini: “Rimpianto. Ecco due considerazioni”

Il Milan pareggia per 0-0 la sua seconda partita consecutiva in Champions : anche con il Borussia Dortmund i rossoneri non riescono a trovare la via del gol. Sono tanti i commenti e le analisi del pareggio del Diavolo. Il giornalista Carlos Passerini ha detto la sua sella gara di ieri sera. Ecco il suo parere sulle pagine de Il Corriere della Sera.

"...Al Diavolo resta però il rimpianto d’avere fallito le occasioni più pulite, nel primo tempo con Giroud e nel finale con Chukwueze: lì si poteva e doveva fare di più. La vera notizia arriva piuttosto da Newcastle, con Tonali e i suoi che schiantano a sorpresa il Psg 4-1 rimescolando ulteriormente le carte in un gruppo F che si giocherà sui dettagli. Un risultato clamoroso, che costringe a rivalutare il pareggio sempre per 0-0 dei rossoneri contro gli inglesi nel debutto europeo. L’equilibrio sarà sottile. Di certo però ora ai rossoneri servirà iniziare a vincere, per dare sostanza a una classifica che ora li vede al terzo posto, fuori dagli ottavi... Due considerazioni. La prima è che da Dortmund arriva un segnale forte di tenuta difensiva: un solo gol subito nelle ultime cinque partite dopo l’1-5 nel derby sono la prova di una solidità ritrovata. La seconda è che l’ottobre rosso del Diavolo è solo all’inizio: sabato la trasferta a Marassi contro il Genoa prima della sosta per le nazionali, poi il trittico di fuoco con Juventus in casa, Psg a Parigi e Napoli al Maradona...". LEGGI ANCHE: Cassano critica Leao? Ecco la risposta di Rafa sui social