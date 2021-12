Bordeaux, che fatica! Ma Adli brilla: il Milan osserva e gongola / News

Il Milan è molto soddisfatto del rendimento di Yacine Adli nonostante un Bordeaux in difficoltà in Ligue 1. Il francese arriverà a luglio

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha analizzato il rendimento stagionale di Yacine Adli . Il Milan è molto soddisfatto delle prestazioni del suo prossimo giocatore, che sta andando oltre la classifica di un Bordeaux che occupa soltanto il quartultimo posto in Ligue 1. Il piano di Paolo Maldini e Frederic Massara si sta rivelando vincente: acquistare Adli in anticipo è servito per accaparrarselo ad un prezzo abbordabile. L'altra mossa decisiva è stata quella del prestito, così che potesse crescere ancora di più nel suo habitat naturale.

L'imminente emergenza a centrocampo date le partenze in Coppa d'Africa di Franck Kessie e Ismael Bennacer ha fatto pensare ad un suo approdo anticipato. Niente di tutto questo: gli accordi presi con il Bordeaux sono chiari e non c’è intenzione di romperli, anche perché una rimodulazione dell’accordo potrebbe costare al Milan il pagamento di una sorta di penale di qualche milione di euro visto che il Bordeaux potrebbe chiedere un indennizzo. La stagione del classe 2000 dunque continuerà in Francia: il Milan si limiterà a monitorarlo prima di poterlo abbracciare nella prossima stagione. Milan, Kessié via a zero? Ecco un'idea per il sostituto! Le ultime >>>