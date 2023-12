Boom commissioni! Nel 2023 la cifra più alta di sempre

Nel 2023, scrive 'Il Corriere dello Sport' le società di calcio hanno pagato 888,1 milioni di dollari - circa 810 milioni di euro - in commissioni per gli agenti durante le trattative per i trasferimenti internazionale (da un Paese all’altro) dei calciatori. Si tratta dell’importo più alto di sempre, destinato a crescere nel 2024, superiore all’ultima rilevazione pre-pandemia (654,7 milioni). Rispetto al 2022 (623,2 milioni) c’è stato un aumento del 42,5%, mentre la spesa è cresciuta quasi di quattro volte in un decennio. Secondo i più, è proprio in virtù di dati del genere che la Fifa ha voluto il FFAR, il nuovo regolamento agenti che appena nato è già diventato oggetto di discussione nei tribunali di mezza Europa. Con il limite ai mandati (possibile solo la combo per chi rappresenta agente e società) e l’introduzione di un tetto alle commissioni (10% per chi lavora col venditore, 3% per chi rappresenta le altre due parti), i procuratori sentono la propria autonomia minacciata e dopo varie pronunce nazionali attendono la posizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco il difensore! Lenglet chiesto al Barcellona