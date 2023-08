Bologna-Milan – Spogliatoi inagibili all’intervallo: il retroscena

Durante la partita Bologna-Milan i giocatori rossoneri non sono potuti andare negli spogliatoi perché c'era troppo caldo: ecco cos'è successo

Nonostante il campionato di Serie A rappresenti parte dell'élite del calcio mondiale spesso si verificano situazioni che altrove non potrebbero mai accadere. Un esempio è stato quello che è accaduto tra un tempo e l'altro presso lo stadio Renato Dall'Ara ieri sera 21 agosto durante Bologna-Milan. Infatti i giocatori rossoneri non hanno potuto scendere negli spogliatoi come di consueto succede all'intervallo a causa di un guasto all'impianto dell'aria condizionata. Questo ha costretto mister Pioli ed i ragazzi a fare la riunione tecnica a ridosso della panchina.