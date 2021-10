Bologna-Milan: i rossoneri vogliono eguagliare un duplice primato

In Bologna-Milan di domani sera allo stadio 'Dall'Ara' il Diavolo di Stefano Pioli, con tre punti, può eguagliare un doppio primato. Il punto

Domani sera, allo stadio 'Dall'Ara' si disputerà Bologna-Milan alle ore 20:45. La partita sarà valida per la 9^ giornata della Serie A 2021-2022. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan, vincendo a Bologna, eguaglierebbe il proprio record da trasferta in un anno solare.

Nell'ormai lontano 1964, infatti, il Milan centrò 14 vittorie fuori casa: una in più di quelle ottenute, finora, nel 2021. Inoltre, il Diavolo di Stefano Pioli cerca anche un altro obiettivo, ovvero centrare il quinto successo consecutivo in Serie A. I rossoneri, infatti, non riescono a centrare il 'pokerissimo' (prendendo in esame lo stesso campionato) dal marzo 2019, con Gennaro Gattuso allenatore.

Bologna-Milan, l'anno passato, terminò 1-2 per i rossoneri: fu anche l'ultima partita fuori casa della squadra di Pioli come capolista del torneo. Infatti, dopo quella gara, il Milan vinse 4-0 a 'San Siro' contro il Crotone prima di cadere (0-2) a La Spezia e cedere definitivamente il comando del torneo all'Inter.

In questa circostanza, magari, Pioli spera, visto che il calendario del campionato mette di fronte Roma e Napoli, di prendere invece la testa della classifica. Milan, gli occhi di Maldini sul miglior bomber d'Europa: le ultime news >>>