Bologna-Milan, la rivoluzione di Pioli parte dal centrocampo | Serie A News

La formazione rossonera si è rinforzata parecchio nell'ultima sessione di calciomercato rafforzando il reparto offensivo e anche la linea di centrocampo. Infatti i nuovi innesti dei rossoneri son0 importanti per allungare il centrocampo del Milan di Pioli e garantire dei turnover ai titolari. La priorità per la società rossonera rimane quella di competere per il tricolore ma, allo stesso tempo, è importante fare bene anche nei trofei nazionali ed internazionali. Per riuscirci la dirigenza ha assemblato un gruppo di ragazzi determinati e consapevoli di giocare in uno dei club più storici al mondo. Ora è tutto pronto per la partita contro il Bologna.