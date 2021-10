Bologna-Milan, il verdetto su Rebic: l’allenamento di oggi sarà decisivo

Ante Rebic migliora e punta al recupero in vista di Bologna-Milan, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Il punto sul croato

Era uscito molto dolorante contro il Verona, la preoccupazione era tanta, ma la distorsione alla caviglia non sembra nulla di grave. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', infatti, Ante Rebic può tornare a disposizione per Bologna-Milan, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Gli esami non hanno evidenziato interessamenti dei legamenti, per questo motivo il croato punta al recupero immediato in campionato. Il giocatore, nell'allenamento di ieri, ha svolto un lavoro sì personalizzato, ma sul campo, il che denota una condizione fisica in netto miglioramento. Se oggi dunque le risposte dovessero essere positive, Rebic potrà finalmente rientrare in gruppo con il resto della squadra. L'infermeria rossonera è ancora troppo piena, quindi per Stefano Pioli questa potrebbe essere un'ottima notizia. Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie