Bologna-Milan, Castillejo titolare? L’ipotesi ‘premio’ di Stefano Pioli / News

Stefano Pioli starebbe pensando di utilizzare Samu Castillejo in vista di Bologna-Milan. Prima da titolare per lo spagnolo?

Dopo un avvio di stagione da emarginato, Samu Castillejo si è preso prepotentemente la scena contro il Verona. Con il Milan sotto di due gol alla fine del primo, Stefano Pioli si è trovato con pochissime alternative in panchina che potessero dare un senso alla partita. Una di queste è stata proprio Castillejo che, con un rigore e un autogol procurati, ha permesso la rimonta rossonera. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' il numero 7 potrebbe giocare dal primo minuto al posto di un non brillante Alexis Saelemaekers in vista di Bologna-Milan. Sarebbe il giusto premio per una prestazione decisiva e inaspettata. Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie