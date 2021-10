Bologna-Milan 2-4, la moviola: primo rosso dubbio. Ma Arnautovic …

La moviola di Bologna-Milan 2-4, partita del 9° turno della Serie A 2021-2022. Due cartellini rossi per la formazione di Siniša Mihajlović

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha analizzato la moviola di Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 2-4 per i rossoneri di Stefano Pioli. Il direttore di gara del match, Paolo Valeri della sezione A.I.A. di Roma 2, ha preso 5 in pagella.

Prestazione giudicata non positiva, quindi, quella del fischietto romano. Analizziamo le cause. La moviola di Bologna-Milan inizia, di fatto, al 20', quando, su lancio di Simon Kjær dalle retrovie, il difensore rossoblu Adama Souamaoro trattiene Rade Krunić, che si era inserito tra le linee lanciandosi verso la porta difesa da Łukasz Skorupski.

Per gli estremi del cartellino rosso, ha sottolineato la 'rosea', servono gli estremi della chiara occasione da gol. Valeri ritiene che il centrocampista bosniaco del Milan avesse la disponibilità del pallone e, pertanto, opta per l'espulsione di Souamaoro. Una decisione, questa, che non convincerebbe del tutto.

La moviola di Bologna-Milan, quindi, prosegue con il secondo cartellino rosso, stavolta netto, comminato a Roberto Soriano (58') per un intervento molto pericoloso su Fodé Ballo-Touré. L'entrata con i tacchetti sulla caviglia del laterale senegalese del Diavolo vale un rosso diretto che Valeri, richiamato al V.A.R. da Daniele Chiffi, prontamente estrae.

Ma nel finale del primo tempo rischia l'espulsione anche Marko Arnautovic del Bologna, il quale entra con il piede a martello su Kjær nonostante fosse già ammonito. Graziato, in questo caso dal fischietto capitolino che, per 'La Gazzetta dello Sport', in generale non ha dato la sensazione di dirigere il match con sicurezza. Milan, il nuovo trequartista lo 'porta' Hauge. Le ultime news >>>