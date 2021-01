Bologna-Milan 1-2: “Milan, i rigori sono gioie e dolori” | Serie A News

Bologna-Milan 1-2: altri due rigori per i rossoneri di Pioli

Bologna-Milan, allo stadio ‘Dall’Ara‘, è stata decisa, in sostanza, da due calci di rigore. Entrambi, come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, talmente solari da non lasciare spazio ad eventuali polemiche. Il fatto, però, che l’arbitro Daniele Doveri abbia giustamente fischiato i due penalty per i rossoneri non cancella statistiche e numeri, davvero impressionanti.

Con i due rigori di Bologna-Milan 1-2, adesso, sale a 14 rigori in 20 partite il conto in favore del Diavolo. Una media davvero notevole, tanto che, sui social, sta impazzando l’hashtag #rigoreperilmilan. Tale media, certamente, porterà a frantumare il record di penalty concessi in una sola stagione, condiviso dallo stesso Milan, quello della stagione 1950-1951 e dalla Lazio dello scorso campionato, 2019-2020, con 18 rigori concessi.

Anche ipotizzando che il Milan non mantenga la media di un calcio di rigore concesso ogni 128′ di gioco, è realistico pensare che, nel corso delle prossime 18 gare di Serie A, il Diavolo possa ottenerne altri 4-5. Questo dato si fa ancora più clamoroso se si pensa che l’Inter, squadra seconda in classifica in campionato, ha ottenuto, fin qui, soltanto 5 calci di rigore in favore. I rossoneri, però, oltre a riceverne molti sono anche inclini a sbagliarne altrettanti.

Di 14 rigori concessi, 4 sono stati sbagliati. E Stefano Pioli, tecnico rossonero, per ovviare questo inconveniente ha già cambiato rigorista quattro volte. A inizio stagione era Zlatan Ibrahimović. Dopo due errori dal dischetto, lo svedese ha lasciato i tiri dagli undici metri a Franck Kessié. Quando Ibra è tornato a giocare dall’infortunio se li è ripresi e, dopo l’errore di ieri pomeriggio in Bologna-Milan, ha fatto tirare il secondo penalty all’ivoriano.

A questo punto, nel Milan, abbiamo 6 rigori calciati da Kessié (5 gol), poi 7 rigori calciati da Ibrahimović (4 gol) e un rigore (rete) di Hakan Çalhanoğlu. Chissà il prossimo chi lo tirerà.