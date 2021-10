Biglietti Milan, ancora malumore sui prezzi: ecco la richiesta dei tifosi

Continua il malumore dei tifosi del Milan sui prezzi dei biglietti. La riduzione del club non basta a spegnere il malcontento

Aveva fatto molto discutere il listino prezzi del Milan per le partite casalinghe dei rossoneri a San Siro. Una discussione che è diventata presto una protesta social che ha fatto cambiare idea al club stesso che, prontamente, ha rivisto il costo dei biglietti. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', però, il malcontento dei sostenitori del Milan non si è ancora placato. Mentre prosegue la vendita per per le partite contro Inter e Liverpool i tifosi, che continuano a storcere il naso, chiedono a gran voce la riapertura della campagna abbonamenti.