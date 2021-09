Biglietti Champions League: tifosi del Milan contenti del dietrofront

Il Milan ha deciso di abbassare i prezzi dei biglietti per le gare interne di Champions League. Con soddisfazione della tifoseria rossonera

Il Milan , come noto, ha deciso di abbassare i prezzi dei biglietti delle proprie gare interne in Champions League . Il Diavolo le disputerà martedì 28 settembre contro l' Atlético Madrid . Poi mercoledì 3 novembre contro il Porto e, infine, martedì 7 dicembre contro il Liverpool . Lo ha annunciato, in una lettera ai tifosi rossoneri, l'amministratore delegato Ivan Gazidis .

La società ha deciso di rivedere il tariffario dei biglietti per le gare del Milan in Champions League a 'San Siro' dopo che la tifoseria organizzata del Diavolo aveva fatto sentire, forte, la propria voce di protesta. 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come, in un comunicato congiunto, la Curva Sud Milano e l'Associazione Italiana Milan Club avessero protestato per il caro biglietti.