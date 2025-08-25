Bianchin: “Al Milan manca leadership! Allegri non può…”

Luca Bianchin , noto giornalista, sulla Gazzetta dello Sport ha analizzato la sconfitta per 1-2 del Milan in casa contro la Cremonese. Bianchin fa un punto della situazione e mette in luce tutti i problemi della squadra di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.

Bianchin analizza la sconfitta e i problemi del Milan

"Le grandi squadre si riconoscono perché hanno leadership, forza nello sguardo e nel linguaggio del corpo. Vincono i duelli, comandano le partite, reagiscono quando vanno sotto. Il Milan da tempo non ha nulla di tutto questo. Il Milan nell’ultima mezz’ora ha creato due occasioni, forse tre, senza arrangiare una reazione d’orgoglio. Non ha mai dato l’impressione di dominare la Cremonese, una delle due candidate principali a retrocedere.