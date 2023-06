Torneo Under 23 in onore di Berlusconi? L’idea di Marotta

Nell'assemblea di ieri della Lega di Serie A si sarebbe discusso di creare un torneo alla memoria di Silvio Berlusconi. Lo riporta l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea sarebbe una competizione per valorizzare i giovani, in particolare per la categoria under 23 e lo si vorrebbe far partire già dalla prossima stagione. L'idea sarebbe nata dall'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. Potrebbe essere un ottimo modo per onorare la memoria dell'ex presidente del Milan, scomparso nella giornata del 12 giugno scorso. LEGGI ANCHE: Il Manchester nega l'interesse per Theo Hernandez