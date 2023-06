Politica e sport, il mondo saluta Berlusconi: il programma di oggi

Silvio Berlusconi, morto lunedì a 86 anni, sarà salutato per l'ultima volta nel pomeriggio. Lutto nazionale per l'ex Presidente del Milan

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan morto lunedì mattina, presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano, all'età di 86 anni. Ricordando come oggi sia il giorno dell'ultimo saluto ad uno degli uomini protagonisti del ventesimo e del ventunesimo secolo in Italia.