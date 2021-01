Benevento-Milan 0-2: “Leao: gol, talento e distrazioni” | Serie A News

Benevento-Milan 0-2: Leao, gioie e dolori

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Rafael Leao, classe 1999, è il protagonista dell’approfondimento de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. L’attaccante portoghese è definito “un giocatore non facilmente qualificabile” in quanto si tratta di un calciatore atipico.

Sicuramente, però, è talentuoso. Gol contro il Sassuolo, il più veloce della storia della Serie A. Stupendo per pensiero ed esecuzione. Poi c’è la prodezza di ieri pomeriggio in apertura di ripresa di Benevento-Milan. Leao ha calciato da posizione quasi impossibile: una giocata geniale, con grande precisione balistica e senso del tempo.

Il catalogo del ragazzo di Setubal è descritto, dalla ‘rosea‘, come di “arte varia e varia distrazione”. Zvonimir Boban, ex Chief Football Officer rossonero, puntava su di lui ad occhi chiusi. Uscito di scena il croato, anche Paolo Maldini (direttore tecnico) e Stefano Pioli (allenatore) hanno continuato a puntare sull’esplosione di Leao.

Campione, forse non soltanto potenziale, Leao è ancora giovane, nonostante alla sua età tanti altri calciatori hanno già fatto di meglio. Pioli ha saputo aspettarlo, lasciargli spazio e non caricarlo di troppa pressione. In Portogallo, dove dicono che il talento del numero 17 rossonero è immenso, non si stupiscono di tanta discontinuità.

È un artista, il giovane lusitano. Gioca con leggerezza, eleganza. Poi si prende delle lunghe pause. A Benevento è rimasto un po’ più attento del solito e adesso, da primo in classifica, si appresta a giocare questo Milan-Juventus di mercoledì sera a ‘San Siro‘. Aspetterà il suo idolo, Cristiano Ronaldo.

Il Milan spera che, dopo la prodezza di Benevento, possa bissare la prestazione anche contro i bianconeri. Riuscisse a trovare la continuità, infatti, sarebbe un attaccante praticamente inarrestabile.