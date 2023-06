Belgio, altri 90 minuti per De Ketelaere: crescita in Nazionale

Il Milan, in questa stagione, dovrà anche cercare di recuperare Charles De Ketelaere. Il belga sta giocando gli Europei Under 21 con la fascia da capitano. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. De Ketelaere in nazionale, si legge, ha rimediato la terza gara consecutiva da 90 minuti. Il giocatore che il Milan aspetta da 10 mesi con ansia crescente è stato schierato da Mathijssen in mezzo a Ramazani e Balikwisha nel 4-2-3-1, davanti a Vranckx e Keita e dietro a Openda. CDK è libero di farsi vedere a sinistra come a destra, scambiando la posizione con i compagni di reparto. Si vede che c’è grande fiducia in lui, ed è normale: per quanto è stato pagato dal Milan e per le 12 partite con la nazionale maggiore, compresa un’apparizione al Mondiale. Logico dunque puntare su di lui, e Charles non si è certo tirato indietro: ha chiesto e ricevuto palla muovendosi tanto, con intelligenza e spesso in maniera pericolosa e costruttiva. Ma è sempre mancato qualcosa, a lui come ai suoi compagni. LEGGI ANCHE: Milan, perso Thuram ecco gli obiettivi per l'attacco