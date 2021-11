Atletico-Milan 0-1, la moviola: inesistente il rigore su presunto fallo di Kjaer

Atlético Madrid-Milan alla moviola. Correa chiede un rigore su presunto fallo di Simon Kjaer, che non c'è. Severo il giallo a Giroud

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' punta le lente d'ingrandimento sugli episodi da moviola di Atlético Madrid-Milan. Si parte dal 90': Zlatan Ibrahimović chiede un rigore per fallo di Jan Oblak che sembra esserci, ma il gioco viene giustamente fermato per fuorigioco dello svedese. Nei secondi finali della partita Angel Correa chiede un rigore per presunto fallo di Simon Kjaer, ma il danese colpisce la palla in netto anticipo. Graziato Rade Krunic per un fallo duro su Llorente nel primo tempo, mentre sembra severo il giallo sventolato ad Olivier Giroud per la sbracciata su Koke.