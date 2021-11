Atlético Madrid-Milan, difficile recupero di Tomori. Ma per domenica …

Fikayo Tomori non dovrebbe giocare domani sera in Atlético Madrid-Milan. Possibile, però, che domenica contro il Sassuolo a 'San Siro' ci sia

Daniele Triolo

Fikayo Tomori difficilmente riuscirà a recuperare per Atlético Madrid-Milan, partita della 5^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022 in programma domani sera, ore 21:00, al 'Wanda Metropolitano'. Su questo concordano tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Anche ieri, infatti, Tomori si è allenato a parte per via del problema all'anca che già lo aveva messo fuori causa per la trasferta di Firenze. Appare, dunque, sinceramente difficile che riesca a rientrare 'last minute' tra i convocati di mister Stefano Pioli per l'importante missione nella Capitale iberica.

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, Tomori ha qualche chance di rientrare in campo per domenica pomeriggio, ore 15:00, quando a 'San Siro' si disputerà Milan-Sassuolo di Serie A.