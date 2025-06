L’Atalanta strappa l’Aldini al Milan: al via il progetto Deacademy Élite

Dal 1° luglio il nuovo progetto

Continua sempre il giornale torinese: "Un cambio di passo evidente nelle strategie dei Percassi. Oltre alla bergamasca, l’obiettivo è quello di attingere per le proprie giovanili pure dall’area milanese. Il che rischia di prosciugare i rifornimenti per i vivai di Milan e Inter. Il rapporto tra Aldini e il club rossonero era in scadenza."