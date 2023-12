Milan, Theo Hernandez ancora da centrale. Continua l’emergenza infortuni

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina parla anche di Atalanta-Milan. In difesa, per gli infortuni, torna la carta Theo Hernandez

'Il Corriere dello Sport' parla di Atalanta-Milan. Theo Hernandez da centrale è una soluzione anche per oggi, anche perché il Milan si trova ancora in emergenza lì in difesa. Il francese affiancherà Tomori. Buona la prima, si legge, con il Frosinone, il gol preso è stato indolore sette giorni fa e comunque arrivava da calcio piazzato. Meno corsa e più razionalità, Theo Hernandez, da centrale difensivo, deve coprire un ruolo diverso. Anche perché con l’Atalanta sarà una partita diversa: la Dea resta pericolissima in avanti.