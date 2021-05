Atalanta-Milan, rito ‘anti Dea’: una grigliata per la Champions League

Domenica sera c'è Atalanta-Milan: ieri, a Milanello, dirigenza, staff tecnico e calciatori rossoneri hanno mangiato insieme per fare gruppo

Daniele Triolo

Domenica sera, ore 20:45, si disputerà Atalanta-Milan, gara della 38^ ed ultima giornata di Serie A. La partita che deciderà il destino europeo del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri potranno guadagnare l'accesso in Champions League, oppure, nel caso in cui andasse male, confermare la propria partecipazione in Europa League.

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come in vista di Atalanta-Milan ieri i rossoneri abbiano fatto quadrato, all'interno del quartier generale di Milanello. Come? Davanti ad una grigliata. Dopo l'allenamento di ieri mattina, infatti, tutto lo staff tecnico ed i dirigenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno pranzato insieme alla squadra a base di carne alla griglia.

Tutto organizzato in prossimità della zona degli spogliatoi, senza sgarrare (era presente il nutrizionista del club), per creare ulteriore coesione a pochi giorni da Atalanta-Milan. Una gara di fondamentale importanza, percepita in maniera palpabile dal popolo rossonero ma anche a Milanello dove si è tornati a respirare l'aria delle grandi serate.

La grigliata, ha evidenziato il quotidiano torinese, è durata 40 minuti: sembra che i calciatori del Diavolo siano rimasti molto contenti, e sempre più coesi, per l'iniziativa. In fin dei conti, si tratta di quelle cose che fanno gruppo e che possono dare quella spinta in più per conseguire l'obiettivo per il quale i rossoneri lottano, duramente, da inizio stagione.

Per Atalanta-Milan di domenica sera il Milan di Pioli scenderà in campo con la maglia bianca, quella delle grandi finali (Coppe dei Campioni 1963, 1989, 1990, Champions League 1994, 2003 e 2007). Ma anche quella con cui, il 16 febbraio 2019, arrivò l'ultima vittoria in casa della 'Dea'. Fu un 1-3 firmato dalla doppietta di Krzysztof Piatek e dal sigillo di Hakan Calhanoglu.