Atalanta-Milan, punti di forza e debolezze di Rebic, Leao e Mandzukic

Il tecnico rossonero avrà tre armi offensive nel suo arsenale: Ante Rebic, Rafael Leao (entrambi dovrebbero andare in campo dall'inizio) e Mario Mandzukic (pronto a subentrare a gara in corso). Vediamo, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, punti di forza e debolezze di Rebic, Leao e Mandzukic in vista della sfida verità contro l'Atalanta.