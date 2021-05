Atalanta-Milan: Mandzukic, arma in più del Diavolo? | Serie A News

Mario Mandzukic, attaccante rossonero, cercherà in Atalanta-Milan il suo primo gol con il Diavolo. Per la Champions e per la conferma

Daniele Triolo

Domenica sera, ore 20:45, il Milan si giocherà la Champions in casa dell'Atalanta. E Mario Mandzukic, attaccante croato, potrebbe rappresentare l'arma in più del Diavolo di Stefano Pioli. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In fin dei conti, la 'Dea' è la prima squadra che Mandzukic ha affrontato nella sua esperienza milanista. Ed anche l'ultima alla quale, in Serie A, ha segnato il suo ultimo gol con la maglia della Juventus.

Il classe 1986 era giunto a gennaio, a costo zero, come vice di Zlatan Ibrahimovic. Peccato che, da quando è arrivato, Mandzukic ha accusato infortuni in serie. Retaggio di una condizione fisica non propriamente ottimale visto che, dopo l'avventura con Al-Duhail, era stato vari mesi fermo. Prima un infortunio alla caviglia, poi una lesione al bicipite femorale, con ricadute. Tutto ciò ha minato la serenità di Mandzukic, che al Milan non è riuscito a dare l'apporto che avrebbe voluto.

Gettato nella mischia da Pioli nel finale di Milan-Cagliari, nonostante, secondo il tecnico, fosse stato recuperato all'ultimo e neanche tanto pronto per giocare, Mandzukic ha comunque fatto vedere di essere importante, in assenza di Ibra. Una sua sponda, infatti, ha mandato al tiro Samu Castillejo, il quale, per poco, non ha centrato il gol della qualificazione del Diavolo in Champions League.

L'autonomia del croato, logicamente, è quella che è. Ed anche in Atalanta-Milan appare complicato che Mandzukic giochi dall'inizio. A gara in corso, però, magari con un risultato da sbloccare, potrebbe rivelarsi determinante per le sorti europee dei rossoneri. Magari con un gol, perché no. Sarebbe il suo primo per il Milan, quello più importante, nella sfida che vale una stagione. Una rete che servirebbe a lui anche per guadagnarsi una conferma nella prossima stagione. Sempre ammesso che basti ...