Atalanta-Milan, Leao giorno chiave: possibile la convocazione

Domani è in programma la partita tra l'Atalanta e il Milan. Uno dei giocatori più attesi della partita, e non, resta Rafael Leao. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto sull'infortunio e sulle condizioni del portoghese. Gli esami di controllo dei giorni scorsi avevano evidenziato come la lesione muscolare subita l’11 novembre scorso fosse ormai superata. Anche ieri, si legge, Leao ha svolto la prima parte della seduta in gruppo, per poi staccarsi dal resto dei compagni e continuare con un lavoro personalizzato.