Atalanta-Milan, l’importanza di Ederson nel gioco dei nerazzurri

Ederson sta crescendo anche nel tiro dalla distanza ed il gol contro il Genoa ne è l'esempio. Il brasiliano, di solito, si mette in mostra per la capacità di leggere l'evolversi dell'azione e per le sue qualità fisiche. Il centrocampista dell'Atalanta è un giocatore completo e non è un caso che squadre di Premier League, come Manchester United e Newcastle, abbiamo provato a portarlo in Inghilterra.