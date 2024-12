Condò: “Il Milan ha provato a ribellarsi alla legge dell’ex, ma…”

«Dopo aver saldato il conto alla Roma con un gol di Zaniolo, l’Atalanta ieri sera è passata in vantaggio sul Milan con una rete di De Ketelaere. Il Milan ha provato a ribellarsi alla legge dell’ex e aveva trovato anche il pari con Morata ma nella ripresa l’Atalanta ha ripreso il centro del ring e il Milan glielo ha lasciato fare. Nona vittoria consecutiva per l’Atalanta, ora in vetta alla Serie A. Il Milan è a 15 punti di distacco. La formazione di Fonseca poteva pure portare a casa il punticino, in fondo Lookman ha indovinato l’episodio, ma sarebbe servito a poco visto il disavanzo di punti ormai abissale»