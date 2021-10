Atalanta-Milan 2-3: “Milan vicino alla perfezione” | Serie A News

Atalanta-Milan 2-3 al 'Gewiss Stadium': altro colpo esterno per il Diavolo di Stefano Pioli, che resta in scia del Napoli capolista del torneo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 2-3 per i rossoneri al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Secondo il quotidiano generalista, il Milan ha annichilito l'Atalanta in una gara fatta di tante cose buone. Come, ad esempio, la personalità, il gioco verticale, la capacità di non perdere equilibrio nei momenti difficili.