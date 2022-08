Atalanta-Milan 1-1, Pioli: “È mancata la precisione” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Atalanta-Milan 1-1 nel post-partita del 'Gewiss Stadium'. Ecco le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha analizzato Atalanta-Milan 1-1 nel post-partita del 'Gewiss Stadium'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Abbiamo fatto una buona partita - ha esordito Pioli parlando del suo Milan -. Si è visto lo spirito e all’Atalanta abbiamo concesso poco, solo un paio di tiri. In passato soffrivamo il loro pressing, stavolta abbiamo mosso il pallone con facilità. Dovevamo essere meno frenetici nel secondo tempo, ma nel primo era giusto stressare la profondità. Dopo l’intervallo si sono messi più bassi e sarebbe servito più palleggio e lucidità».

Atalanta-Milan 1-1, il pensiero di Pioli: "Messias, partita eccellente"

Pioli ha provato a cambiare il corso di Atalanta-Milan nella ripresa, facendo dei campi tra trequarti e attacco. Ma non è servito. «Le sostituzioni non nascono da prestazioni insufficienti, ma dal fatto di aver a disposizione alternative di valore - ha sottolineato l'allenatore emiliano -. Junior Messias ha fatto una partita eccellente, Rafa Leão ha strappato, anche se vorrei entrasse più l'area. Ho provato pure a cambiare qualche posizione, sfruttando il doppio attaccante, con Charles De Ketelaere trequartista. Siamo stati molto pericolosi nel finale, non abbiamo fatto gol per pochissimo. Siamo il Milan, non possiamo essere contenti del risultato, ma siamo stati padroni e c’è mancata precisione nell’ultima porzione di campo».

Il Diavolo, per la seconda volta in due partite, ha subito gol. Dopo i due dell'Udinese, quello segnato ieri da fuori area da Ruslan Malinovskyi in Atalanta-Milan. Questo il commento di Pioli: «È vero, ma non è che possiamo impedire sempre agli avversari di fare un traversone. L’errore è stato quello di rimanere in troppi in aerea, un paio dei nostri potevano leggere meglio il movimento di Malinovskyi. Ma senza la deviazione di Pierre Kalulu credo che Mike Maignan l’avrebbe parata».

Chiosa sul calciomercato, che potrebbe regalare al Milan un paio di rinforzi in questi ultimi giorni (un difensore ed un centrocampista), in riferimento anche e soprattutto alle condizioni di Simon Kjær e Rade Krunić. «Spero che il primo non ci metta troppo tempo per riprendere la condizione e che il secondo recuperi in fretta», la conclusione di Pioli nella sua analisi di Atalanta-Milan. Sabato, a 'San Siro', arriva il Bologna e il Diavolo dovrà ripartire. Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>