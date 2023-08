Atalanta, Gasperini: “Su De Ketelaere riflettori esagerati”

Nell'edizione odierna del Corriere della Sera vengono riportate anche le parole di Gasperini , allenatore dell'Atalanta, che ha parlato in conferenza stampa. Uno degli argomenti caldi resta Charles De Ketelaere , arrivato in prestito dal Milan e debuttante con un gol. Ecco la risposta del tecnico della Dea sul momento del belga con la maglia nerazzurra.

"I riflettori su De Ketelaere sono esagerati, c'è troppa aspettativa, ha qualità ma deve lavorare per crescere". CDK è in prestito all'Atalanta che ha anche un diritto di riscatto.