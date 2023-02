Ancelotti fa tris, Real Madrid sul tetto del Mondo: ora il Brasile?

Real campione, Ancelotti fa tris

Ennesimo trionfo, si legge, per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che allo Stadio del Principe Moulay Abdellah di Rabat, batte i sauditi del Al Hilal e si aggiudica, così, il Mondiale per Club. Salgono a 5, pertanto, i successi nel Mundialito per gli spagnoli, a cui vanno sommate 3 vecchie Intercontinentali. Ancelotti, si aggiudica il trofeo per la terza volta da allenatore, dopo averlo già sollevato con il Milan e con i blancos. Salgono a 25 i trofei vinti dall'ex allenatore rossonero. Ed ora? Non serebbe da escludere la possibilità di vederlo in panchina di una Nazionale. In Brasile, a quanto pare, ci sperano parecchio. Rinnovo Leao, le due soluzioni del Milan: ecco le ultime