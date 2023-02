Milan, ora sei finalmente guarito: la dimostrazione contro l’Atalanta

Il Milan di Stefano Pioli sta tornando a livelli di forma buoni e, contestualmente, in campo i rossoneri ricominciano a proporre un bel gioco

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli. Una squadra che, a gennaio, ha attraversato una fase di crisi profonda. Un momento buio durato quasi un'eternità, nel quale sembrava non si intravedessero spiragli di luce. Per fortuna, però, il mese di febbraio ha restituito a Pioli il suo Milan.

Dopo la sconfitta nel derby, infatti, sono arrivate quattro vittorie di fila tra Serie A (Torino, Monza e Atalanta) e Champions League (Tottenham). Tutte senza subire gol. Testimonianza, evidente, di come il momento difficile sia finalmente alle spalle e che come il Diavolo, ora, possa guardare al futuro con entusiasmo e fiducia.

Milan, invertito il trend negativo di gennaio — Il segno della svolta rossonera? I tre punti in Milan-Atalanta. Il quotidiano generalista, infatti, ha evidenziato come, per larghi tratti della partita contro la 'Dea' di Gian Piero Gasperini, si sia rivisto il Milan della stagione 2021-2022. Pressing, immediato recupero della palla, attacco alla porta avversaria.

Il 2-0 finale, numeri alla mano, sta anche stretto a un Milan che avrebbe anche potuto fare più gol. Vero che l'Atalanta si trova in un momento non propriamente positivo, ma nella vittoria rossonera ci sono più meriti di Theo Hernández e compagni che demeriti della compagine orobica. Questo è fuori discussione.

Il coraggio di Pioli e una condizione in crescita — Se il Milan è uscito dalla crisi, poi, secondo il 'CorSera', deve ringraziare soprattutto il coraggio di mister Pioli. Il tecnico, infatti, ha deciso di abbandonare il modulo che ha portato allo Scudetto, il 4-2-3-1, per passare ad un più coperto 3-4-2-1. Ha ricevuto qualche critica, come quella - illustre - di Arrigo Sacchi. Ma i risultati gli stanno dando ragione.

Oltre ai cambi tattici, c'è da sottolineare come stia migliorando, nettamente, la condizione fisica e mentale di tutta la squadra. Il recupero di Mike Maignan e Zlatan Ibrahimović non potrà far altro, adesso, che aiutare la squadra nella sua risalita. Milan, intrigante idea per il vice Bennacer >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!