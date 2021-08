Amichevole Valencia-Milan: Giroud dall’inizio. Altro test per Leao

Olivier Giroud partirà titolare in Valencia-Milan, amichevole di questa sera al 'Mestalla'. Il portoghese partirà invece dalla panchina

Questa sera Olivier Giroud partirà titolare in occasione di Valencia-Milan . Si tratta della quarta amichevole dei rossoneri di Stefano Pioli in questo precampionato, seconda gara valida per l' European Summer Tour 2021 del club di Via Aldo Rossi. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. C'è grande attesa, quindi, per la prima volta dal 1' per Giroud con la maglia del Milan . Che arriva dopo un esordio mica male: gol al Nizza appena 5' dopo il suo ingresso in campo nella ripresa del precedente match.

Tra i pali, in Valencia-Milan, ci sarà la seconda apparizione consecutiva per Mike Maignan, nuovo portiere rossonero mentre, in mezzo al campo, viste le indisponibilità di Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, è ballottaggio tra Tommaso Pobega (favorito) e Rade Krunic per giocare al fianco di Sandro Tonali. Per Giroud, dunque, l'occasione per rinverdire il feeling con il gol con il Milan, per Leao un altro test da non fallire, per Pobega un'occasione per mettersi in luce. Milan, per la trequarti spunta un'idea innovativa. Le ultime >>>