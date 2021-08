Amichevole Real Madrid-Milan 0-0, i bocciati tra i rossoneri di Pioli

Ecco i bocciati dell'amichevole tra Real Madrid e Milan, andata in scena nella giornata di ieri e terminata con il punteggio di 0-0

Riccardo Varotto

L'amichevole tra Real Madrid e Milan andata in scena nella giornata di ieri è terminata 0-0. Una buona prestazione da parte dei ragazzi di Stefano Pioli, i quali hanno tenuto testa ad una delle compagini più forti d'Europa per 90 minuti. La partita è stata utile all'allenatore per cercare alcune risposte da parte dei propri giocatori a due settimane dall'inizio della Serie A 2021-2022. L'edizione odierna di Tuttosport fa un punto sulla prestazione di tutti i rossoneri impegnati nell'amichevole di ieri. Secondo il quotidiano sportivo, ci sono due bocciati nel Milan.

La prestazione di Rade Krunic non è stata una delle migliori per usare un eufemismo. Viene schiarato da mediano davanti alla difesa ma è palesemente fuori ruolo e si vede. Non aiuta SandroTonali né a costruire, né a difendere, lasciando l'ex Brescia spesso solo al cospetto dei fenomeni del Real Madrid in mezzo al campo. Il bosniaco potrebbe anche partire perché lo Spezia ha mostrato interesse per lui.

Pessimo approccio alla gara da parte di Ante Rebic. Il croato entra nella ripresa per provare a dare la scossa alla squadra, ma non ci riesce. La catena con Theo Hernandez non funziona e non riesce nemmeno ad aiutare Olivier Giroud in fase offensiva. Sembra fuori condizione, sia nella testa che nelle gambe: contro la Sampdoria alla prima di campionato si spera che questi due problemi non ci siano più.