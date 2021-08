Amichevole Milan-Panathinaikos: per Tonali e Bennacer prove di Samp

Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer saranno titolari stasera nell'amichevole Milan-Panathinaikos e, logicamente, lunedì prossimo a 'Marassi'

Daniele Triolo

Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer giocheranno titolari, questa sera, in occasione dell'amichevole Milan-Panathinaikos, partita in programma alle ore 20:30 allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. L'infortunio muscolare che ha messo fuori causa Franck Kessié, infatti, di fatto 'costringe' il tecnico rossonero, Stefano Pioli, a puntare sull'italiano e sul franco-algerino in mediana. Non soltanto per stasera, ma anche per Sampdoria-Milan di lunedì 23 agosto, alle ore 20:45, esordio del Diavolo nella Serie A 2021-2022.

A Tonali e Bennacer, dunque, è affidato il compito di fare filtro a centrocampo, di arginare sul nascere eventuali azioni pericolose della squadra ateniese. E, al contempo, di impostare il gioco per rinvigorire l'attacco del Milan che, nelle ultime tre amichevoli precampionato, è stato asfittico. Appena un gol, infatti, siglato contro il Nizza da Olivier Giroud sugli sviluppi di un calcio piazzato. Poi zero reti all'attivo tanto contro il Valencia quanto contro il Real Madrid. Una situazione alla quale Pioli dovrà porre rimedio in vista del match di 'Marassi'.

Tonali, confermato quest'anno dal Milan dopo l'iniziale prestito dal Brescia, ma a metà prezzo rispetto a quanto pattuito la scorsa stagione, ha la grande chance di imporsi in rossonero nell'attesa che torni Kessié. Bennacer, invece, metterà benzina nelle gambe dopo essere stato costretto a dieci giorni di isolamento ed allenamenti a parte, in casa, per via del CoVid. Ora, però, brillantemente superato. Infortunio Kessié: ecco quando potrà tornare in campo con il Milan >>>