Amichevole Milan-Lumezzane 3-2: guizzo di Adli, Rebic un’alternativa

Il Milan ha battuto 3-2 il Lumezzane ieri in amichevole a Milanello. Bene Yacine Adli, solo Fikayo Tomori e Sandro Tonali i titolari in campo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Lumezzane, amichevole disputatasi ieri pomeriggio a Milanello e terminata 3-2 per i rossoneri di Stefano Pioli. La partita si è trasformata in una sorta di vetrina per Yacine Adli, classe 2000, centrocampista francese che ha trovato davvero pochissimo spazio nel corso della prima parte di questa stagione.