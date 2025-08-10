Amichevole Leeds-Milan, Gimenez: “Il modo migliore per ritornare è fare gol”

Un ultimo commento relativo alla stagione 2025/26 ormai alle porte, con un occhio all'annata passata: "La scorsa stagione non è stata all'altezza del Milan, ora vogliamo tornare a vincere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
RASSEGNA STAMPA
Ritorno con gol per Santiago Gimenez al Milan. È stata sua la rete dello 0-1 contro il Leeds, che ha poi pareggiato i conti nella ripresa. L'attaccante messicano ha ripreso da pochi giorni gli allenamenti con la squadra, al rientro dalle vacanze successive ai suoi impegni con la nazionale.
La Gazzetta dello Sport stamattina in edicola riporta le sue parole al termine della gara: "Sono tornato da poco dalle vacanze, ma per un attaccante il modo migliore per ritornare è fare gol" - ha commentato ai microfoni di DAZN. Più in generale, rispetto alla partita, ha detto: "È stata una buona di prestazione di squadra, ci stiamo allenando duramente: siamo arrivati qui un po' stanchi ma abbiamo dato tutto per la maglia".
Un ultimo commento relativo alla stagione 2025/26 ormai alle porte, con un occhio all'annata passata: "La scorsa stagione non è stata all'altezza del Milan, ora vogliamo tornare a vincere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA