Amichevole Leeds-Milan, Gimenez: “Il modo migliore per ritornare è fare gol”

Ritorno con gol per Santiago Gimenez al Milan . È stata sua la rete dello 0-1 contro il Leeds , che ha poi pareggiato i conti nella ripresa. L'attaccante messicano ha ripreso da pochi giorni gli allenamenti con la squadra, al rientro dalle vacanze successive ai suoi impegni con la nazionale.

Le parole di Gimenez post Leeds-Milan

La Gazzetta dello Sport stamattina in edicola riporta le sue parole al termine della gara: "Sono tornato da poco dalle vacanze, ma per un attaccante il modo migliore per ritornare è fare gol" - ha commentato ai microfoni di DAZN. Più in generale, rispetto alla partita, ha detto: "È stata una buona di prestazione di squadra, ci stiamo allenando duramente: siamo arrivati qui un po' stanchi ma abbiamo dato tutto per la maglia".