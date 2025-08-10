Pianeta Milan
Amichevole Leeds-Milan 1-1: Gimenez e Jashari sugli scudi

Il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Leeds nell'amichevole dell'Aviva Stadium, Dublino. Il commento de La Gazzetta dello Sport
Il Milan sceso in campo contro il Leeds è una squadra che difficilmente vedremo durante la stagione. Il motivo: la partita di oggi alle 16:00 contro il Chelsea, per la quale l'allenatore ha preservato un po' di titolari. Nel 3-4-3 di Allegri hanno trovato posto i giovani Magni e Sala, Musah e Chukwueze (forse entrambi in uscita), oltre ai volti noti Gabbia, Pavlovic, Gimenez e Okafor. In più, dal primo minuto hanno giocato tre nuovi acquisti: Pietro Terracciano (il secondo portiere), Estupiñán e Jashari.

L'esordio di Jashari

Quest'ultimo era senza dubbio il più atteso. Arrivato da pochi giorni, Jashari si è ritagliato il suo posto in campo per la prima ora di gioco. Su La Gazzetta dello Sport di oggi si legge: "Il numero 30 ha mostrato talmente tanta voglia di fare che ha nascosto una condizione fisica non ottimale. Ha giocato a tutto campo, abbassandosi per ricevere palla e smistarla, ma ha trovato anche il fiato e la forza per arrivare nei pressi dell'area avversaria e provare il filtrante".

In sintesi: un centrocampista box-to-box che potrà rivelarsi molto utile e che ha già dato prova di buone qualità. Guai però ad affrettare dei giudizi, come ha raccomandato lo stesso Allegri a fine gara. A breve, si spera di vederlo sul prato di San Siro insieme a Modric, Ricci, Fofana e Loftus-Cheek, centrocampisti di altra caratura rispetto al 2007 Sala, che si è pur reso protagonista di un'ottima prestazione.

Amichevole Leeds-Milan, la gara dei rossoneri

I rossoneri hanno disputato una buona gara e hanno mostrato di adattarsi bene ai dettami tattici del nuovo tecnico. La squadra ha occupato bene il campo ed è rimasta sempre compatta schierandosi con un 5-4-1 in fase di non possesso. Musah, infatti, scendeva come esterno basso, facendo scalare Magni sul centro destra della difesa. In fase di possesso, lo statunitense rimaneva largo sulla corsia e dalla parte opposta il suo omologo era Estupiñán, che mostrato una buona propensione offensiva all'interno di una prestazione complessivamente sufficiente. I loro movimenti sono stati ben coordinati con quelli degli esterni d'attacco - Chukwueze e Okafor - che spesso si sono accentrati.

Il buon livello di attenzione e lo spirito di sacrificio mostrati non sono bastati per evitare il gol, proprio frutto di una distrazione della difesa e di Terracciano, in ritardo sulla conclusione da fuori area di Stach. Il suo tiro si è così insaccato in porta e ha pareggiato i conti (1-1). Nel primo tempo aveva segnato Santiago Gimenez, portando in vantaggio il Milan. El Bebote si è fatto trovare pronto a centro area dopo una buona azione di Chukwueze. Sul suggerimento del nigeriano, una deviazione di Magni ha trovato i piedi del numero 7, che ha infilato Perri con un destro potente sotto la traversa. Il centravanti ex Feyenoord, appena rientrato dalle vacanze, ha subito dato un segnale ad Allegri. È pronto a lottare per una maglia da titolare, indipendentemente da chi sarà il suo compagno di reparto.

Inoltre, è bene segnalare l'ottimo ingresso di Saelemaekers, autore di un bellissimo cross che Diego Sia (giovane subentrato) ha mandato sulla traversa, complice una bella parata del portiere Darlow. Il belga sarà sicuramente un jolly utilissimo per il tecnico livornese. Da ultimo, si vogliono menzionare gli ultimi minuti di Thiaw in maglia rossonera. Il tedesco è ormai prossimo al trasferimento al Newcastle.

