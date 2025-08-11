Pianeta Milan
Amichevole Chelsea-Milan 4-1: “Allegri si consola con Modric”

Luka Modric AC Milan amichevole Chelsea-Milan 4-1
L'ultima amichevole del precampionato del Milan si è conclusa con un 4-1 in favore del Chelsea. Il commento della Gazzetta dello Sport
"Troppo Chelsea per questo Milan" commenta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tracciando il resoconto dell'amichevole di ieri a Stamford Bridge. Il punteggio finale (4-1) parla chiaro e racconta di una squadra in difficoltà contro un attacco stellare come quello dei 'Blues', freschi vincitori del Mondiale per Club.

Amichevole Chelsea-Milan, il commento del match

L'inizio della partita è stato da incubo per il Milan: due gol subiti nei primi 8 minuti ed espulsione di Coubis al 18'. Una prestazione da dimenticare per il giovane difensore del Milan Futuro, autore anche dell'autogol che ha sbloccato il match. Con la cessione di Thiaw, d'altronde, Allegri ha dovuto affidarsi a lui e a Terracciano (adattato) come braccetti della difesa a 3 ai lati di Tomori. L'esperimento non è andato a buon fine ma si trattava di un esperimento obbligato, data la partita di 24 ore prima contro il Leeds. Gabbia e Pavlovic, gli altri due veri centrali in rosa, avevano giocato a Dublino e non potevano essere impiegati di nuovo.

Dopo un avvio del genere c'era il rischio di subire una goleada storica. Così non è stato, grazie a una buona reazione sul piano caratteriale e anche sul piano tattico: "i rossoneri sono riusciti a limitare i danni più di quanto non dica il 4-1 finale" - scrive la rosea. In 10 uomini il Milan ha alzato il livello d'attenzione ed è riuscito a creare qualche occasione da rete già alla fine del primo tempo. Dal 3-4-2-1 si è passati a un 4-4-1 con Musah e Bartesaghi terzini, Ricci e Fofana in mezzo al campo, Loftus-Cheek e Saelemaekers esterni di centrocampo. Leao ha giocato da unica punta, allargandosi spesso sulla sinistra e applicandosi per aiutare la squadra.

Lo spartito - già chiaro in partenza - è stato più che confermato: difesa bassa e ripartenze. Un piano gara adatto alle caratteristiche degli uomini offensivi di Allegri. La velocità di Alexis e Rafa, infatti, ha messo in difficoltà la difesa del Chelsea in alcuni frangenti, fino ad arrivare alla rete del 3-1: imbucata del numero 56 per l'ottimo inserimento di Fofana, che ha infilato Sanchez con un sinistro sul primo palo.

L'esordio rossonero di Modric

L'azione del gol è partita dai piedi di Luka Modric, che ha servito il belga sulla corsia di sinistra. Il suo esordio è stata la vera notizia di giornata. Il nuovo numero 14 è entrato a inizio secondo tempo al posto di Ricci. Si è posizionato in cabina di regia e ha servito qualche buon pallone con la sua classe. Come ha ammesso lo stesso allenatore, il programma - stravolto dall'inferiorità numerica - era farlo giocare per 30 minuti. La forma fisica, chiaramente, non è ancora al top. Tutto normale per un giocatore di 39 anni che ha iniziato martedì scorso ad allenarsi con la squadra.

È stato dunque un test utile per fargli mettere minuti nelle gambe e per iniziare a fargli prendere confidenza con i nuovi compagni. Ora si attendono le partite in cui il Milan potrà schierare tutti i titolari e in cui Modric sarà la ciliegina sulla torta. Il nuovo centrocampo rossonero - se i nuovi innesti riusciranno a inserirsi bene - promette di portare la squadra a combattere per i primi posti della classifica.

