Dopo un avvio del genere c'era il rischio di subire una goleada storica. Così non è stato, grazie a una buona reazione sul piano caratteriale e anche sul piano tattico: "i rossoneri sono riusciti a limitare i danni più di quanto non dica il 4-1 finale" - scrive la rosea. In 10 uomini il Milan ha alzato il livello d'attenzione ed è riuscito a creare qualche occasione da rete già alla fine del primo tempo. Dal 3-4-2-1 si è passati a un 4-4-1 con Musah e Bartesaghi terzini, Ricci e Fofana in mezzo al campo, Loftus-Cheek e Saelemaekers esterni di centrocampo. Leao ha giocato da unica punta, allargandosi spesso sulla sinistra e applicandosi per aiutare la squadra.

Lo spartito - già chiaro in partenza - è stato più che confermato: difesa bassa e ripartenze. Un piano gara adatto alle caratteristiche degli uomini offensivi di Allegri. La velocità di Alexis e Rafa, infatti, ha messo in difficoltà la difesa del Chelsea in alcuni frangenti, fino ad arrivare alla rete del 3-1: imbucata del numero 56 per l'ottimo inserimento di Fofana, che ha infilato Sanchez con un sinistro sul primo palo.

L'esordio rossonero di Modric — L'azione del gol è partita dai piedi di Luka Modric, che ha servito il belga sulla corsia di sinistra. Il suo esordio è stata la vera notizia di giornata. Il nuovo numero 14 è entrato a inizio secondo tempo al posto di Ricci. Si è posizionato in cabina di regia e ha servito qualche buon pallone con la sua classe. Come ha ammesso lo stesso allenatore, il programma - stravolto dall'inferiorità numerica - era farlo giocare per 30 minuti. La forma fisica, chiaramente, non è ancora al top. Tutto normale per un giocatore di 39 anni che ha iniziato martedì scorso ad allenarsi con la squadra.

È stato dunque un test utile per fargli mettere minuti nelle gambe e per iniziare a fargli prendere confidenza con i nuovi compagni. Ora si attendono le partite in cui il Milan potrà schierare tutti i titolari e in cui Modric sarà la ciliegina sulla torta. Il nuovo centrocampo rossonero - se i nuovi innesti riusciranno a inserirsi bene - promette di portare la squadra a combattere per i primi posti della classifica.