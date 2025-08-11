Pianeta Milan
Amichevole Chelsea-Milan 4-1, Allegri: “Risultato non disastroso”

Milan sconfitto in amichevole dal Chelsea (4-1). Tuttavia, Allegri nel post-gara non ha fatto drammi. Il CorSport ha riportato le sue parole
Massimiliano Allegri non fa drammi dopo la partita persa per 4-1 dal suo Milan contro il Chelsea. La partita è iniziata con il piede sbagliato (2 gol subiti in 8 minuti) e poi è stata condizionata dall'espulsione di Coubis al 18'. Più di 70 minuti in 10 uomini contro i vincitori del Mondiale per Club: una situazione non facile, che ha condizionato pesantemente l'ultimo test amichevole.

Le parole di Allegri dopo l'amichevole Chelsea-Milan

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni dell'allenatore nel post-gara. "C'è delusione quando si perde, però non cambiano le mie valutazioni sulla squadra. Il risultato di questa partita non lo considero disastroso" - le sue prime parole.

Il match di Stamford Bridge verrà ricordato soprattutto per l'esordio con la maglia del Milan di Luka Modric. Sul centrocampista croato Allegri ha detto: "Modric è arrivato al Milan da dieci giorni e ha bisogno di lavorare: aveva mezz'ora nelle gambe e ha giocato un tempo intero. È più in ritardo degli altri".

Ora è tempo di iniziare a fare sul serio. La pre-season, infatti, si è ormai conclusa: "Dovremo lavorare con serenità, quello che conta davvero comincia adesso, però sono contento di quanto fatto in questo mese". E ha aggiunto: "È tutto migliorabile, cominciando dall'attenzione, ma ho visto uno spirito buono. Contro il Chelsea paradossalmente abbiamo fatto meglio nel momento in cui eravamo in dieci. Ma l'importante è che non ci siano stati infortuni. Per esempio, Musah ha giocato settanta minuti dopo l'ora in campo contro il Leeds sabato: l'espulsione ha cambiato i nostri piani".

Infine, un saluto a Thiaw: "Mi dispiace che sia andato via: la società con Tare si sta muovendo per sostituirlo. Tre difensori per giocare la Coppa Italia li abbiamo poi se arriverà un rinforzo già in settimana, ancora meglio". L'ultimo commento è dedicato al numero 10 del Milan: "Leao? Ha alzato il livello e le sue prestazioni sono diventate più pesanti".

