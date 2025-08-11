Amichevole Chelsea-Milan 4-1, Allegri: “Risultato non disastroso”

Il match di Stamford Bridge verrà ricordato soprattutto per l'esordio con la maglia del Milan di Luka Modric. Sul centrocampista croato Allegri ha detto: "Modric è arrivato al Milan da dieci giorni e ha bisogno di lavorare: aveva mezz'ora nelle gambe e ha giocato un tempo intero. È più in ritardo degli altri".

Ora è tempo di iniziare a fare sul serio. La pre-season, infatti, si è ormai conclusa: "Dovremo lavorare con serenità, quello che conta davvero comincia adesso, però sono contento di quanto fatto in questo mese". E ha aggiunto: "È tutto migliorabile, cominciando dall'attenzione, ma ho visto uno spirito buono. Contro il Chelsea paradossalmente abbiamo fatto meglio nel momento in cui eravamo in dieci. Ma l'importante è che non ci siano stati infortuni. Per esempio, Musah ha giocato settanta minuti dopo l'ora in campo contro il Leeds sabato: l'espulsione ha cambiato i nostri piani".

Infine, un saluto a Thiaw: "Mi dispiace che sia andato via: la società con Tare si sta muovendo per sostituirlo. Tre difensori per giocare la Coppa Italia li abbiamo poi se arriverà un rinforzo già in settimana, ancora meglio". L'ultimo commento è dedicato al numero 10 del Milan: "Leao? Ha alzato il livello e le sue prestazioni sono diventate più pesanti".