Amichevole Arsenal-Milan, è già il Diavolo di Allegri: l’analisi

"Diavolo da battaglia". Così titola La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina per commentare la prima uscita stagionale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri . Il risultato (sconfitta per 1-0) non può stare bene ai rossoneri e questo Allegri e i suoi ragazzi lo sanno. Tuttavia, è possibile trarre tante piccole indicazioni positive dal test di ieri.

L'analisi del match

L'Arsenal si è classificata seconda in Premier League ed è stata eliminata in semifinale di Champions League per mano del PSG, poi vincitore della competizione. È uno squadrone. E lo si sapeva da prima che iniziasse la partita. Allegri, però, ha preparato attentamente il piano gara, schierando i suoi uomini con un 4-3-3 molto flessibile che - in fase di non possesso - si trasformava sempre in un 3-5-2 o, addirittura, in un 5-4-1. Una mossa azzeccata, con cui il Milan è stato in grado di limitare di molto la pericolosità offensiva degli uomini di Arteta.