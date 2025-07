Amichevole Arsenal-Milan, Allegri: “Siamo sulla strada giusta, avanti così”

L'analisi di Max Allegri

Nell'immediato, la sconfitta non può far altro che lasciar l'amaro in bocca: "Quando perdiamo, anche se in amichevole, non sono mai contento del tutto, ma i ragazzi sono stati bravi". L'Arsenal, d'altronde, è "una delle squadre più forti d'Europa e per sessanta minuti abbiamo giocato alla pari, mostrando anche la nostra qualità. Siamo stati capaci non solo di difenderci bene, ma anche di provare a ripartire. Non era semplice e averlo fatto è un segnale incoraggiante: siamo sulla giusta strada e adesso bisogna proseguire".