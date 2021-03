Altri soldi e incarichi: Gordon Singer sempre più coinvolto nel Milan

Gordon Singer, figlio di Paul, fondatore di Elliott Management Corporation, potrebbe presto entrare nel C.d.A. del Milan: la situazione

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Gordon Singer , figlio di Paul, fondatore dell'hedge fund Elliott Management Corporation che, dal luglio 2018 , è proprietario del Milan . Questo perché il fondo Elliott ha aumentato il coinvolgimento economico nel club, passando da 650 a 680 milioni di euro. Una piccola cifra, ma un netto segnale di concreto interesse del fondo per una creatura, il Milan, che si è trovata nel portfolio ma che ha imparato ad amare.

Ma soprattutto perché Gordon Singer, secondo le anticipazioni di 'Milano Finanza', sarebbe entrato ieri nel Consiglio d'Amministrazione del club di Via Aldo Rossi. Ma perché Gordon Singer dovrebbe entrare nel board rossonero? Il Milan è finito ad Elliott una volta che Yonghong Li , il precedente proprietario, si è rivelato insolvente. Divenuto proprietario dei rossoneri un po' per caso, il fondo statunitense si è poi sempre più interessato delle vicende milaniste.

Perché sì, è vero, Elliott è un fondo che muove miliardi per conto di altri investitori. Ma è anche una realtà che sa come valorizzare i propri asset. Ed il Milan, in sostanza, è un brand ammirato da oltre 500 milioni di tifosi nel mondo. Rendergli omaggio non è, pertanto, una semplice questione di stile per Elliott. Gordon Singer, nello specifico, ama il calcio: tifoso dell'Arsenal, vanta un pluriennale legame con Ivan Gazidis, attuale amministratore delegato del club rossonero.