Allenatore Milan – Si cerca un’intesa complessiva con Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, al momento il Milan sta cercando di trovare un’intesa definitiva con Ralf Rangnick, responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘ ed ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, l’uomo deputato, nella duplice veste di allenatore e direttore tecnico, a guidare il nuovo corso rossonero.

Si cerca un’intesa complessiva, ha sottolineato la ‘rosea‘, per esempio per quanto riguarda lo staff (Rangnick vorrebbe una nutrita squadra di collaboratori di sua fiducia in questa nuova esperienza rossonera), prima della fumata bianca. Per ora, il tedesco e la società di proprietà del fondo Elliott Management Corporation ed amministrata da Ivan Gazidis non sarebbero scesi nello specifico per i nomi da seguire sul mercato.

Eppure c’è già chi dice che Rangnick abbia avanzato al Milan delle specifiche richieste per la squadra della stagione 2020-2021. QUI ECCONE UNA, CON IL RELATIVO PREZZO, E LO STATO DELLA TRATTATIVA CON IL DIAVOLO >>>