Allegri vuole ritrovare Maignan e tenta la carta Filippi: il punto

Come riporta TuttoSport questa mattina con Federico Masini, Allegri proverà a convincere Mike Maignan a restare in rossonero anche l'anno prossimo. Come fare? Sembra che la carta di Max sia Claudio Filippi. Dopo quindici lunghe stagioni da responsabile dei preparatori dei portieri della Juventus, e l'ultima da coordinatore dei preparatori dei portieri del settore giovanile bianconero, il 59enne romano, tornerà a lavorare con Allegri, sulla panchina del Milan nella prossima stagione.

Filippi a livello mondiale è considerato avere grande esperienza. Viene apprezzato da molti nel suo ruolo e ha persino lavorato per dieci anni con Gigi Buffon, non proprio l'ultimo dei mohicani, anzi, ben altro. Persino l'ex capitano della Juve lo considera uno dei suoi maestri. Filippi ha anche formato Wojciech Szczęsny, così come Neto, Storari e Perin. Maignan, che non si è trovato bene nelle ultime stagioni con i preparatori, potrebbe tornare come a nuova vita con Filippi.