Allegri, un Milan in stile NBA per Scudetto e rivincita su Conte

Come riporta TuttoSport questa mattina, parlando di Allegri, "commissario tecnico, o se volete, head coach". In stile NBA, il Milan sta preparando uno staff completo per la prossima stagione. Marco Landucci conosce Allegri dal 2006 ed è il suo braccio destro. Il preparatore atletico dei portieri, Simone Folletti, collabora col tecnico di Livorno dai tempi della Spal (2004-2005). Oltre a ciò, il Milan conta di un notevole fattore in vista dell'anno prossimo: non avrà competizioni europee. Il che significa provare a replicare quanto fatto dal Napoli quest'anno.

Ai profili indicati prima, si devono aggiungere i nomi di rilievo di Aldo Dolcetti, ex compagno di squadra di Max ai tempi del Pisa. Senza contare Maurizio Trombetta, per tanti anni a fianco di Galeone (il maestro di Max). Oppure si può parlare di Francesco Magnanelli, ex Sassuolo e giocatore di Allegri quando portò la squadra in Serie B. Max ha voglia di tornare subito in azione, come si può vedere delle scelte dello staff e dalla costante presenza a Milanello. Così come la rapidità con cui è stato programmato il ritiro estivo del 7 luglio (col 4 e il 5 dove ci saranno i primi test fisici).