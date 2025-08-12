Allegri carica anche Gimenez: “Ho tanta energia, darò tutto per il Milan”

I messaggi positivi del pre-campionato

La pre-season rossonera è iniziata molto presto. Il primo giorno ufficiale di allenamenti è stato più di un mese fa, il 7 luglio. Da lì in poi i rossoneri hanno disputato sei amichevoli. Questo il bottino: 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. A parte per la sgambata in famiglia contro il Milan Futuro e l'amichevole contro il Perth Glory, è stato un pre-campionato in salsa inglese. Infatti, il Milan ha incontrato Arsenal, Liverpool, Leeds United e Chelsea, tutte formazioni di Premier League. Nonostante le sconfitte contro Arsenal e Chelsea - e soprattutto i 4 gol incassati contro i 'Blues' - da quest'estate si possono trarre parecchi aspetti positivi.