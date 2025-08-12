Allegri carica anche Gimenez: “Ho tanta energia, darò tutto per il Milan”

In primo luogo, una maggiore compattezza difensiva, su cui Allegri ha evidentemente insistito. Il Milan deve prima pensare a non prendere gol, poi viene al resto. Questo il messaggio mandato alla squadra dall'allenatore livornese. Per far ciò si è lavorato molto di più su una difesa a 3, rispetto al 4-3-3 che ci si attendeva. Sicuramente non bisogna considerare l'assetto difensivo visto durante le amichevoli come definitivo. Si sa, infatti, quanto piaccia ad Allegri far cambiare pelle alle proprie squadre.
In secondo luogo, la rinascita di alcuni singoli. Su tutti, Tuttosport fa i nomi di Loftus-Cheek e Leao. Il primo sembra poter diventare la mezzala fisica che tanto piace al tecnico. Il secondo è apparso più determinato e voglioso di prendersi qualche responsabilità in più. Di sicuro, la sua velocità in ripartenza sarà cruciale per una squadra che spesso giocherà in transizione dopo essersi difesa in blocco basso.
Alcune incertezze—
Il quotidiano torinese mette in fila tre tipi diversi di incertezza che lascia il nuovo il Milan. Dapprima, sottolinea che il reparto difensivo va ancora ben amalgamato. Estupiñán è arrivato durante la tournée, il terzino destro sembra in arrivo e De Winter - che sarà il sostituto di Thiaw (titolare nelle prime amichevoli) - dovrebbe iniziare ad allenarsi con la squadra solo nei prossimi giorni.
Poi, vengono esposti i possibili problemi relativi alla fase offensiva. Ceduto Reijnders - capace di andare in rete per ben 15 volte lo scorso anno -, chi assicurerà tutti quei gol? È una domanda a cui risulta difficile rispondere. I centrocampisti acquistati, tutti di ottima qualità, non hanno quel numero di gol nei piedi. Dunque, bisognerà puntare in modo massiccio sugli attaccanti. Si arriva così al terzo punto: Pulisic, Leao e Gimenez - il possibile reparto titolare ad oggi - non hanno mai giocato insieme dall'arrivo di Allegri. Resta questo punto interrogativo.
Milan, senti Gimenez: "Darò tutto per il club"—
Santiago Gimenez deve aver vissuto un'estate particolare. Gli impegni con la nazionale messicana e le successive vacanze lo hanno tenuto lontano da Milanello per un bel po' di tempo. In più, da tutto il calciomercato si vocifera di attaccanti pronti a prendersi la maglia da titolare al centro dell'attacco rossonero.
Nonostante ciò, El Bebote non si è mostrato particolarmente turbato ai microfoni di Sky. Tuttosport riporta le sue parole: "Ho tanta energia per quello che verrà e darò tutto per il club. Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. A Milanello si respira un'atmosfera diversa rispetto ai mesi scorsi, Allegri è un allenatore che unisce molto la squadra. Se mi preoccupa l'arrivo di un altro centravanti? No, al contrario".
