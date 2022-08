A. Bigon: “Milan bis scudetto? Ho fiducia in Pioli. Occhio all’Inter”

Alberto Bigon, ex centrocampista, ha parlato del Milan di Pioli e della possibile vittoria dello scudetto, che significherebbe seconda stella

Alberto Bigon, ex centrocampista rossonero, ha parlato del Milan di Pioli e della possibile vittoria dello scudetto, che significherebbe seconda stella. Queste le dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Lo scudetto della prima stella è stato tanto sofferto e agognato. Era un Milan inventato al momento, poi cresciuto in maniera stranissima: nessuno si sarebbe aspettato così tanto da Franco Baresi giovanissimo o da Collovati. Nessuno si poteva aspettare continuità da un gruppo di ragazzi come Novellino, Antonelli, Chiodi... C’erano dei senatori anche allora, ma Rivera e Capello giocarono poco. Liedholm fu immenso".