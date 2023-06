Addio Berlusconi, il messaggio della famiglia: “Commossi per l’amore”

Sui giornali in edicola questa mattina, è presente in messaggio di ringraziamento della famiglia Berlusconi

Silvio Berlusconi, presidente del Monza e storico ex presidente del Milan, è scomparso da quasi una settimana. La famiglia ha voluto ringraziare tutti quanti per l'affetto ricevuto in quest'ultima settimana e anche durante i funerali in piazza Duomo al Milano, con un messaggio su ciascun giornale uscito in edicola questa mattin