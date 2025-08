0-9 contro il Perth Glory: “Avversario modesto, Milan concentrato”

Perth Glory-Milan 0-9: il commento

Il Milan visto contro il Perth Glory è sceso in campo mantenendo il 4-3-3 sia in fase di possesso sia in fase di non possesso. L'atteggiamento è stato costantemente propositivo: difesa alta, linee dei reparti strette, aggressione nella metà campo avversaria. Ciò ha permesso di dominare nella gestione della palla (75%), nelle conclusioni totali (24-5) e in quelle in porta (12-3). Un tale dominio è stato possibile grazie alla serietà con cui i giocatori hanno affrontato il match. Alcuni, infatti, l'hanno utilizzato per mettersi in mostra e per sfoggiare la loro buona condizione. Tra questi, si possono citare Okafor (autore di una doppietta, dopo le due reti siglate contro il Liverpool), Jimenez (che sembra aver recuperato alla perfezione dall'infortunio), Saelemaekers (sempre brillante) e Rafa Leao (pure lui per due volte in gol).